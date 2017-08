L'Ecole des filles taguée cette nuit avant la conférence de Pascal Bruckner

Ce dimanche matin, les responsables de l'Ecole des filles d'Huelgoat (29) ont découvert deux tags. Ils font le lien direct avec la venue du romancier et essayiste Pascal Bruckner.

"BZH Antifa" et "Faskourien er-maez" (fascistes dehors). Ce sont ces deux inscriptions que les responsables de l'Ecole des filles ont découvert ce dimanche matin. Pour eux, il est évident que ces tags sont liés à la venue de Pascal Bruckner cet après-midi à 15h. L'essayiste et romancier doit animer une conférence intitulée « Le racisme imaginaire islamophobie et culpabilité ».

"C'est très violent", Françoise Livinec, directrice

"L'Ecole des filles ne reçoit pas de fascistes", tranche Françoise Livinec, la directrice. "L'Ecole des filles est un lieu d'échanges et de débats. On s'attendait à un débat contradictoire mais pas à une réaction violente. On est sidéré. C'est la première fois que cela arrive."

La directrice va déposer plainte lundi matin auprès de la gendarmerie.