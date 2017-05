L'école des Vertes rives vandalisée à Montfavet

Le week-end du 8 mai, l'école des Vertes rives à Montfavet a été vandalisée. Elle n'a pu rouvrir que ce mercredi matin.

Lundi l'école des Vertes Rives à Montfavet a été cambriolée et saccagée par des vandales. Les intrus ont brisé portes et fenêtres dans une dizaine de salles de classe : Les bureaux et les armoires ont été renversés avant d'emporter du matériel informatique et des rétro-projecteurs. "Ce matériel leur sera complètement inutilisable, mais qui contenait des épreuves pour les élèves. C'est fort regrettable", réagit André Castelli, maire adjoint d'Avignon en charge du quartier.

C'est l'alarme de la salle informatique qui les a mis en fuite.

A l'école des Vertes rives © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Une fois les dégâts constatés, l'ampleur des travaux a obligé l'école à fermer ses portes jusqu'à ce mercredi matin. Il s'agissait de nettoyer les dégâts mais aussi de remplacer les vitres.

Une plainte a été déposée au commissariat.