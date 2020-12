L'école du ski français de Courchevel perd son co-fondateur, Camille Curtet, moniteur de ski n°1

Il portait le n°1 sur le registre des moniteurs de Courchevel 1850. Premier moniteur de l'école du ski français sur les 546 inscrits aujourd'hui, le Savoyard Camille Curtet est mort à l'âge de 94 ans. C'est une figure emblématique de la station des 3 Vallées qui disparaît en cette fin d'année 2020.

Premier moniteur de Courchevel en 1947

Avec Léo Zavaneski et Jean Sallier, Camille Curtet monte la première école de ski de Courchevel 1850. À l'époque "c'est l'après guerre, dans le village il n'y a que des vaches et on skie avec des spatules en bois" raconte le maire de la commune, Jean-Yves Pachod lui-même moniteur de ski. Les trois hommes de l'époque sont des pionniers et "Camille Curtet adorait raconter comment Courchevel est devenu Courchevel, la vie à la dure" ajoute James Gachet, le directeur de l'ESF de Courchevel 1850.

"Il était toujours positif et heureux d'accueillir tout ce monde pour partager avec eux sa passion du ski et de la montagne." - James Gachet, le directeur de l'ESF à Courchevel 1850

Sans le savoir, Camille Curtet a bâti une école devenue référence. L'ESF de Courchevel 1850 est la plus grande et "la plus importante d'Europe avec 546 moniteurs inscrits", affirme James Gachet, l'actuel directeur. La deuxième du monde même, juste derrière celle d'Aspen aux États-Unis.

"On lui doit beaucoup" d'après Jean-Yves Pachod. Camille Curtet aura en tout cas fièrement porté son pull rouge, symbole de sa profession au sein de l'ESF, pendant 73 ans.