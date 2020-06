L'école primaire Edouard-Vaillant vandalisée dans le quartier Pissevin à Nîmes

D'après les constatations des policiers, les vandales ont pénétré sans effraction dans l'école primaire Edouard-Vaillant située dans le quartier Pissevin à Nîmes. À l'intérieur des classes en revanche, de gros dégâts : des ordinateurs et des placards ont été renversés, des tableaux et le tableau numérique dégradés avec de la colle. Des inscriptions injurieuses ont également été découvertes, écrites au marqueur sur des portes et des bureaux.

Les casseurs sont repartis après avoir fait leurs besoins. De quoi peut-être mettre les policiers sur leurs traces. Une enquête est en cours d'instruction.

L'école devait rouvrir ce matin et accueillir 180 élèves.