L'école Lalanne de Billère cambriolée et vandalisée

Quelques jours avant la rentrée, l'école Lalanne de Billère a été cambriolée et vandalisée le weekend dernier et durant la nuit de lundi à mardi. Les locaux ont été dégradés et une dizaine d'ordinateurs sont volés.

Billère, France

L'école Lalanne à Billère a été dégradée et cambriolée. Cela s'est fait en deux fois. Tout d'abord pendant le weekend. Plusieurs personnes sont rentrés en cassant une fenêtre ce week-end. Ils ont volé une dizaine d'écrans et unités centrales d'ordinateurs. Ils sont revenus dans la nuit de samedi à dimanche pour dégrader en dessinant des dessins obscènes avec de la peinture sur les murs d'une classe et d'un couloir. La mairie a porté plainte et la police s'est rendue sur place pour tenter de relever des indices. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que les auteurs soient des anciens élèves.

Jean-Yves Lalanne, le maire de Billère assure que la rentrée lundi se fera normalement dans cette école. Il condamne bien sûr ces faits : "ce sont des voyous, qui n'ont pas grand chose dans le crâne" a-t-il déclaré sur France Bleu Béarn.