L'école les Allées à Montélimar vandalisée, fermée ce lundi

C'est ce dimanche 11 décembre vers 17h00 que le personnel a découvert l'établissement saccagé. Plusieurs salles de l'école maternelle et élémentaire les Allées à Montélimar ont été vandalisées sans raison apparente. Du mobilier détérioré, des meubles renversés, de la peinture au sol... la dégradation d'un radiateur a entrainé un défaut de chaudière qui ne fonctionne plus. L'école ne peut donc pas rouvrir au moins ce lundi avant nettoyage et rangement. La direction de l'établissement a prévenu les parents dès dimanche soir. La police doit également procéder à un relevé d’emprunts. En attendant de retrouver leurs classes, la centaine de petits élèves sera accueilli au Palais des congrès de Montélimar.

