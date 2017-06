L'école maternelle Pablo Néruda de la Mosson vandalisée à Montpellier pour un paquet de bonbons

L’ école maternelle Pablo Néruda, située dans le quartier de la Mosson à Montpellier a été une nouvelle fois vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est la douzième fois depuis le début de l'année scolaire.

Le découragement ce vendredi matin pour les enseignants de l'école Pablo Néruda de la Mosson à Montpellier. Pour la douzième fois depuis le début de l'année scolaire, cette école maternelle qui accueille 140 enfants avait été vandalisée dans la nuit. Cette fois, les personnes se sont introduites à l'intérieur par une des rares fenêtres qui n'a pas de volet. Les portes des classes étant fermées, ils ont défoncé les serrures à coups de pied pour arracher les montants des portes. Il n'y avait rien à voler. Ils sont repartis avec un ... paquet de bonbons.

"On n'a même pas besoin d"'expliquer aux enfants ce qui s'est passé que déjà, ils ont le réflexe, voleurs, vandalisme, cambriolage. C'est terrible d'avoir des enfants aussi jeunes qui s'habituent à ça. C'est comme avec le terrorisme, on s'habitue à la violence, on s'habitue aux cambriolages; c'est devenu notre quotidien, c'est pas normal"