L'école nationale de l'aviation civile victime d'une cyberattaque sur l'ensemble de ses neuf sites en France

Black-out total dimanche dernier. Victime d'une cyberattaque avec demande de rançon, la prestigieuse école nationale de l'aviation civile créée en 1949 a "dû prendre des mesures pour éviter que le virus se propage à tout le réseau" explique à l'AFP son directeur adjoint Philippe Joachim.

Le service communication de l'ENAC ajoute qu'il s'agit "d'éviter que les prestataires extérieurs ne soient à leur tour infectés" et explique à France Bleu Occitanie que "le personnel de l'ENAC n'a plus de téléphone fixe, plus d'imprimante, plus de réseau informatique et qu'une partie des salariés ne peut plus accéder aux bureaux car le déverrouillage des portes est digitalisé".

"Tout le réseau est à l'arrêt, même l'accès aux bureaux est bloqué car les poignées de porte se déverrouillent grâce à l'informatique."

Les cours ont été annulés lundi mais les activités ont repris progressivement à partir de mardi "à l'ancienne avec la craie et le tableau noir" explique le service communication qui ajoute qu'"il n'y a pas de cours de pilotage car ils sont informatisés".

Le parquet de Paris en charge de l'enquête

Le parquet de Toulouse fait savoir à l'Agence France Presse que la plainte déposée par l'ENAC "sera traitée par le parquet de Paris, lequel centralise les affaires de demande de rançon par attaque informatique".

Le montant de la rançon n'est pas connu car les documents le précisant sont inclus dans des mails malveillants et n'ont pas été ouverts.

L'ENAC compte 2.000 élèves et 950 membres du personnel. Son siège social est à Toulouse. L'ENAC est également présente à Muret (Haute-Garonne), Carcassonne (Aude), Castelnaudary (Aude), Biscarosse (Landes), Melun (Seine-et-Marne), Montpellier (Hérault), Grenoble (Isère) et Saint-Yan (Saône-et-Loire).