Un documentaire France 2 sur l'école nîmoise du Chemin Bas d'Avignon, encerclée par le trafic de drogue

Dans les salles de classe, dans les couloirs de l'école ou dans la cour de récréation. Partout, ces cris retentissent. Ceux des guetteurs, présents tout autour de l'école, qui alertent de l'arrivée des policiers dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, à Nîmes. Un quartier gangrené par le trafic de drogue, théâtre de plusieurs fusillades ces derniers mois. L'équipe d'Envoyé Spécial a enquêté plusieurs semaines pour proposer une plongée dans le quotidien du quartier.

Un documentaire qui nous emmène au cœur de l'école élémentaire George Bruguier, encerclée par le trafic. "Ce qui m'a le plus marqué c'est l'engagement de ces professeurs, raconte Clément Le Goff, journaliste et réalisateur du documentaire. Ils sont très attachants, parce qu'ils se battent pour leurs élèves. Leur quotidien n'est pas rose. Les conséquences du trafic sont très concrètes : des cris toute la journée, des intrusions dans l'école et des règlements de compte à proximité de l'établissement."

Le journaliste va à la rencontre des guetteurs aussi, des jeunes qui entrent dans le trafic de drogue pour l'argent, une centaine d'euros la journée. "On a beaucoup ressenti la crainte des parents que leurs enfants tombent dans le trafic", confie Clément Le Goff. Des actions sont menées : des barricades érigées tout autour de l'école, une augmentation de la présence policière ou encore des échanges avec les membres du cabinet du Premier ministre. "Il faut le dire, il y a des choses qui sont mises en place. On l'a constaté pendant notre tournage, la police est présente. On a assisté à des courses poursuites, à des interpellations et à une saisie de cannabis, sur le toit de l'école. Ces mesures rassurent mais le trafic est toujours là."

Le documentaire « Des trafiquants aux portes de l’école » est diffusé ce jeudi à 21h05 dans l'émission Envoyé Spécial.