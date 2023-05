L'école Paul Gauguin de Vitrolles cambriolée, préjudice estimé à près de 30.000 euros

L'école Paul Gauguin de Vitrolles a été cambriolée dans la nuit de ce samedi à dimanche. Les autorités sont arrivées le lendemain pour constater les dégâts. Du matériel informatique et des instruments de musique ont été dérobés pour un préjudice estimé à près de 30.000 euros, d'après le maire de la ville, Loïc Gachon. La police municipale et nationale sont sur place, une enquête a été ouverte. "C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas exceptionnel chez nous, ça arrive une à deux fois par an", se désole l'élu qui a reçu les familles des élèves ce lundi soir pour les rassurer. Une partie des élèves n'a pas assisté aux cours ce mardi.

