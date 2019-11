L'école Prévert vandalisée à Guéret... classe perturbée lundi !

Guéret, France

Stupeur… une école creusoise vandalisée !

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’école élémentaire Jacques Prévert de Guéret a été visitée. Quatre salles ont été dégradées, deux salles de classe, une bibliothèque et une salle réservée aux gens du voyage.

Des tables ont été renversées, des ordinateurs, un rétroprojecteur et du matériel scolaire ont été dégradés, des prises électriques arrachées.

Ceux qui ont fait ça sont entrés en brisant une porte sur l'arrière, avec une grille d’égout.

Le directeur d'académie Laurent Fichet © Radio France - Sophie Peretti

Des relevés scientifiques exploitables ?

"C'est extrêmement violent", assure le maire Michel Vergnier, qui a constaté les dégâts ce samedi après-midi, son premier adjoint Thierry Bourguignon passant une grande partie de la journée avec l'équipe pédagogique et l'inspectrice de secteur.

"La police et la police scientifique ont fait leur travail". Selon Michel Vergnier, "les scientifiques ont fait de nombreux relevés, dont certains semblent exploitables. Je pense qu'à terme, on mettra la main sur les auteurs de cet acte gratuit."

Selon les constatations, rien n'a été volé.

Thierry Bourguignon a passé une partie de la journée de samedi dans l'école vandalisée © Radio France - Sophie Peretti

Pas d'école ce lundi (pour une partie des élèves), mais un accueil sera assuré

Selon le directeur d'académie Laurent Fichet, les familles des élèves dont les classes ont été dégradées ont été prévenus par SMS. "On demande à celles qui le peuvent de garder les enfants à la maison lundi, la classe n'aura pas lieu pour ces enfants-là. Mais il y aura bien un accueil des élèves lundi. _On espère que les cours pourront reprendre pour tout le monde mardi, on doit vérifier que les installations électriques dégradées ne présentent pas de danger_."