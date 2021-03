L'école primaire Jean-Moulin de Pernes-les-Fontaines rouvre ses portes à la rentrée

L'école primaire de Pernes-les-Fontaines pourra de nouveau accueillir les élèves lundi 8 mars, jour de rentrée. L'établissement avait fermé ses portes quelques jours avant les vacances d'hiver, après la découverte de symptômes inexpliqués chez plusieurs enfants. Endormissements soudains, nausées, migraines... Des symptôme sans gravité apparente mais inexpliqués.

Ces deux dernières semaines les locaux ont été inspectés de fond en comble. Après nettoyage et désinfection des lieux, un certain nombre d'analyses ont été effectuées, conjointement menées par Santé Publique France, la direction de l'école et des parents-d'élèves. Depuis, "des recommandations concernant l’aération des locaux et la mesure des paramètres de confort et des polluants réglementaires ont été faites", indique la préfecture de Vaucluse.

En plus de ces recommandations, un protocole sera mis en œuvre dès la rentrée dans le cas où d'autres élèves présenteraient ces mystérieux symptômes. Tous les écoliers malades avant les vacances sont guéris.

