L'économie de la Gironde rebondit en 2021

En Gironde, la plupart des secteurs économiques ont retrouvé leur niveau d'avant crise sanitaire en 2021 malgré la persistance de la pandémie de covid. L'activité devrait continuer à progresser en 2022 selon la Chambre de commerce et d'industrie.

Le bilan économique 2021 en Gironde est très encourageant. L'année dernière la plupart des secteurs ont connu un rebond d'activité malgré la crise sanitaire et les nombreux arrêts de travail liés au covid. "C'était un peu compliqué, admet Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde. Mais effectivement les chiffres montrent que l'économie s'est bien portée." Le taux d'activité a progressé de 4 à 10 % en moyenne dans l'ensemble des secteurs du département.

Les exportations de vins de Bordeaux repartent de plus belle

Le secteur du BTP se porte particulièrement bien, il a rattrapé son retard de 2020. La production à l'échelle régionale a augmenté de près de 13 % par rapport à 2020 avec une explosion de la demande pour les travaux publics. Les viticulteurs bordelais ont de quoi se réjouir aussi. Selon les statistiques douanières, les exportations ont augmenté de 15% en volume entre décembre 2020 et novembre 2021 pour atteindre plus de 20 millions de caisses. Durant cette même période, elles ont progressé en valeur de 34% pour atteindre 2,3 milliards d'euros.

Ceux qui ont le plus souffert sont les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers et tous les professionnels de l'événementiel. "Pour l'événementiel, il ne faut pas oublier que les grands événements sont annulés depuis mars 2020 et n'ont quasiment pas repris", commente le président de la CCI Gironde.

Les entreprises peinent toujours à recruter

En 2021, le département de la Gironde compte 24 % de dépôts de bilans en moins ou d'entreprises mises sous la protection des tribunaux de commerce qu'en 2019. "C'est étonnant mais c'est aussi parce que l'Etat a injecté beaucoup d'argent, les collectivités aussi, indique Patrick Seguin."

La Gironde comptait 76.000 entreprises en 2016, à 100.500 en 2022. Le territoire attire mais de nombreuses sociétés manquent toujours de bras. Le secteur du BTP notamment souhaiterait pouvoir embaucher jusqu'à 30.000 personnes supplémentaires en Nouvelle Aquitaine. "On est dans une mutation complète par rapport aux ressources humaines, estime le président de la CCI de Gironde. Il faut que le salaire dans beaucoup d'entreprises soit revu, mais aussi tout ce que l'on peut amener à côté de la rémunération pour faire en sorte que les salariés se sentent bien."