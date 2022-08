L'écrivain Salman Rushdie, menacé de mort depuis des années, a été poignardé aux Etats-Unis

L'auteur britannique Salman Rushdie, dont l'ouvrage controversé "Les versets sataniques" avait fait de lui la cible d'une fatwa lancée par l'ayatollah iranien Khomeiny en 1989, a été attaqué, ce vendredi, sur la scène d'un festival littéraire dans l'ouest de l'Etat de New York aux Etats-Unis. Il a été poignardé au cou annonce la police américaine. Salman Rushdie a 75 ans.

Son agresseur présumé a été arrêté, confirment également les forces de l'ordre locale.

Son état de santé encore inconnu

"Un suspect s'est précipité sur la scène (d'un amphithéâtre) et a attaqué Rushdie et un intervieweur. Rushdie souffrait d'une apparente blessure au cou après avoir été poignardé et a été _transporté à l'hôpital par hélicoptère_. Son état n'est pas encore connu", a indiqué la police de l'Etat de New York, dans un communiqué.

"L'événement le plus terrible vient d'arriver à la Chautauqua Institution - Salman Rushdie a été attaqué sur scène. L'amphithéâtre est évacué", a écrit un témoin sur les réseaux sociaux. D'autres images vidéo également diffusées sur internet montrent des spectateurs d'une salle de spectacle se précipiter sur scène pour porter secours à quelqu'un qu'on aperçoit au sol.

Menacé de mort depuis plus de trente ans

Salman Rushdie, né en 1947 à Bombay en Inde, deux mois avant son indépendance de l'Empire britannique, vivait sous protection policière, parfois sous une fausse identité, depuis plus de trente ans. En 1989, l'écrivain, arrivé en Grande-Bretagne à 13 ans, devient l'ennemi des musulmans fondamentalistes avec son livre "les Versets sataniques". L'ouvrage est jugé blasphématoire et le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeiny, lance contre lui une fatwa le condamnant à mort. Le décret déclenche un déferlement de haine et de violence dans le monde musulman. Devenu un symbole de la liberté d'expression, il vivait à New York depuis 20 ans.