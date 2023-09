"L'effondrement" du tribunal de Saint-Nazaire : derrière la pile de dossier, autant de vies en souffrance

La greffière de Saint-Nazaire incarcérée pour trafic de stupéfiants en juin dernier a été comme un coup de grâce pour un tribunal déjà dysfonctionnel : 22% des greffiers manquent aujourd’hui à l’appel, "en burn-out pour beaucoup" assure le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire, Erwan Le Moigne. Un greffier est arrivé en renfort il y a quelques semaines, mais c'est un renfort temporaire et qui ne sert qu'à traiter les procédures d’urgences.

Résultat : de nombreux dossiers restent en suspend. Les délais s'étirent à tel point qu'ils en deviennent hors-la-loi explique le bâtonnier qui incite ses clients à porter requête contre l'Etat pour faute grave devant le tribunal administratif. "Et le barreau réfléchit à une procédure identique mais plus collective car c'est la disparition d'un service public".

Tous les ans, l'Etat dépense ainsi des millions d'euros pour indemniser des justiciables aux procédures interminables. Reste que cette crise de la justice se traduit concrètement pour les usagers en attente d'une décision pour une garde d'enfant, une querelle de voisinage ou une succession. Quant à la justice pénale, 36 dossiers de vols, trafics, agressions sexuelles sont actuellement bouclés mais bloqués. Sans aucune date de renvoi. Sans perspective. "On a déposé une motion" dit encore Erwan Le Moigne qui espère l'oreille de la Cour d'appel de Rennes et du nouveau président au tribunal de Saint-Nazaire.

Illustration tragique

Illustration avec ce papa, un architecte quadragénaire de Guérande qui n’a pas vu son fils, Léon âgé de 5 ans, depuis neuf mois. Depuis que la mère, son ex avec qui il avait un accord de garde alternée, l’a enlevé au Pérou. Sur place, impossible pour le père d'approcher, le bâtiment est cerné par des hommes armés. Lui et son père déposent plaintes alors en février dernier. Le dossier arrive sur le bureau de la procureure de Saint-Nazaire qui saisit la juge d'instruction au mois de mai. Depuis ? Il y a une greffière en prison et une juge d'instruction sous l'eau, "la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes nous l'écrit noir sur blanc. Elle ne peut pas traiter notre dossier car elle ne gère que les urgences. Donc voler un enfant ce n'est pas une urgence?" s'étranglent Thomas Gimbert et son père Joël, à ses côtés.

La juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a pourtant fin aoùt, confirmé la résidence et la garde du petit Léon en France chez son père. L'enfant aurait dû faire sa rentrée en grande section à Assérac le 4 septembre dernier.

Thomas Gimbert et son père Joël. "C'est un supplice chinois. Mais on ira jusqu'au bout. Léon nous attend." © Radio France - Hélène Roussel

Pour les avocats de la famille Gimbert, c'est un "déni de justice". Maître Morgan Loret, avocat nazairien depuis 15 ans, a encore du mal à y croire. Au-delà du manque de personnel au tribunal, il dénonce un manque de volonté et "une déliquescence de la justice".

