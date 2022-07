La petite église de Baigts-de-Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques a été victime d'un vol au début du mois de juillet. Le préjudice est estimé à 300 euros et dans le butin des voleurs, notamment, plusieurs dizaines d'hosties !

L'église de Baigts-de-Béarn victime d'un vol d'ostensoir ... et d'hosties !

Les faits se seraient produits le week-end du 2 et 3 juillet, il s'agirait d'un acte isolé selon les gendarmes. (photo d'illustration)

Un vol a été commis dans une petite église béarnaise au début du mois. C'est une information révélée par nos confrères de Sud-Ouest que France Bleu Béarn a pu se faire confirmer. Les visiteurs indélicats ont pris pour cible l'église de Baigts-de-Béarn, un village d'environ 900 habitants situé près d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Le préjudice s'élève à 300 euros et le butin est pour le moins curieux.

En effet, parmi les objets volés il y a deux candélabres et une croix mais surtout le petit trésor du lieu : un ostensoir offert par l'Impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. L'ostensoir est un objet en forme de soleil sur lequel on présente très symboliquement une hostie. Et les hosties, justement, ont elles aussi été dérobées ! Au total deux boîtes contenant 88 morceaux de pains azymes représentant le corps du Christ ont disparu.

Un drôle de butin, donc, mais aucune dégradation n'a été constatée indique le curé, si ce n'est la porte de la sacristie. C'est par là que sont passés les voleurs, par l'arrière du bâtiment en fracturant cette porte donnant accès au local où sont entreposés les objets sacrés. Le curé ne s'est aperçu du vol que le 11 juillet en revenant sur place, mais les faits se seraient produits durant le week-end du 2 et 3 juillet dernier. Le curé a porté plainte et une enquête est en cours. Selon les gendarmes aucun autre vol de ce type n'a été constaté dans d'autres églises du département, et il s'agirait donc d'un acte isolé.