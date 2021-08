L'église de Déols de nouveau visée par une tentative d'incendie

L'église de Déols - près de Châteauroux dans l'Indre - de nouveau la cible d'une tentative d'incendie. Plusieurs départs de feu ont été constatés ce dimanche. Il n'y a pas de dégâts. On ignore pour le moment qui est responsable de cet acte. La police était sur place en find 'après-midi et une enquête est en cours pour tenter d'en savoir plus.

De son côté, le président du Conseil départemental de l'Indre, Marc Fleuret, se dit très touché par cette nouvelle tentative d'incendie. Contacté par France Bleu Berry, l'élu - ancien maire de Déols - condamne ces actes et "espère qu'on va rapidement retrouver les auteurs de ces faits" qu'il juge "scandaleux".

Des faits similaires en juillet

Plus inquiétant, ce n'est pas la première fois que l'édifice est visé. Le 11 juillet déjà, nous vous en parlions sur France Bleu Berry, huit départs de feux intentionnels avaient été constatés. Des visiteurs étaient intervenus pour éteindre le feu. L'église Saint-Etienne de Déols - bâtiment ouvert au public et sans surveillance - avait alors fermer ses portes pendant une semaine.