L'église de Désaignes dégradée : l'acte isolé d'un déséquilibré ?

Une enquête est ouverte pour dégradations après les actes de vandalisme commis dans l'église de Désaignes dans le Nord-Ardèche. La croix avec le Christ est abimée, les bras sont cassés, elle a sans doute été endommagée quand elle a été décrochée et abandonnée près de l'autel. Il y a des tags à la peinture argentée sur deux piliers de part et d'autre de cet autel qui représentent les symboles masculin et féminin. Des messages énigmatiques ont aussi été écrits sur le livre d'or : "partager, ni plainte", "nommer, ni faute".

Un acte isolé ?

C'est la personne chargée d'ouvrir l'église chaque jour qui a découvert les faits vendredi 4 août : pas de trace d'effraction (la porte de l'édifice est fermée mais n'est pas verrouillée), le ou les auteurs des dégradations ont pu entrer sans forcer une serrure. Les gendarmes chargée de l'identification criminelle ont effectué des relevés. À ce stade, ils penchent pour l'acte isolé d'un individu dérangé, sans aucun rapport avec une quelconque mouvance contestataire. Le maire de Désaignes dit se poser beaucoup de questions et attendre avec impatience les résultats de l'enquête. Dans l'immédiat l'église est fermée, le temps d'être nettoyée.