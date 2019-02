L'église de Notre Dame des enfants de Nîmes vandalisée ce mardi soir

Le diocèse de Nîmes après les actes de vandalisme, ce mardi soir, dont a été victime l'église Notre Dame des enfants porte plainte. Des croix ont été tracées avec des excréments à l’intérieur de cette église située dans le quartier des amoureux et le tabernacle fracturée.

Nîmes, France

Le diocèse de Nîmes porte plainte suite au vandalisme dont a été victime l'église de Notre-Dame des enfants située quartier des Amoureux. Même si le parquet reste extrêmement prudent, les faits ont jeté un trouble certain dans la communauté catholique et au delà. Des excréments, apparemment mardi soir, ont été projetés sur plusieurs murs et des objets cultuels ont été vandalisés.

Pas de piste mais la communauté catholique clairement visée.

"des actes expressément antichrétien, des croix dessinées sur les murs avec des excréments, le tabernacle fracturée et des hosties consacrées utilisées". Pour Monseigneur Robert Watebled, on est pas dans du "simple brigandage des troncs". Le vandalisme dont a été victime l'église de Notre Dame des enfants pourraient bien relever d'un acte de profanation. Une qualification qui est, pour le moment, écartée par le parquet de Nîmes, toujours très prudent en cette matière.

Monseigneur Robert Watebled. Copier

"Quelqu'un qui a le sens de Dieu et de son prochain ne commet pas des actes de cette nature quelles que soient ses convictions". Monseigneur Robert Watebled.

"Il faut se rapprocher de toute personne raisonnable pour que grandisse la fraternité". Copier

Et les réactions à cet acte "inqualifiable" se multiplient. Celle de Thierry Procida, président départemental de l'UDI et indépendants au conseil départemental du Gard. " Scandaleux !! Croyant ou non croyant , ce sont des lieux que tout un chacun se doit de respecter !! Je souhaite que ces actes soient punis à leur juste mesure". Des messages de soutien à la communauté catholique de Nîmes devraient également suivre cette déclaration.