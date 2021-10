Rapport Sauvé : "L'Église doit prendre sa part dans l'indemnisation de ses victimes"

Le rapport Sauvé, révèle que 330 000 personnes ont été sexuellement agressées pendant leur minorité au sein de l'Eglise ou "par des laïcs en mission d'église depuis les années 50. L'épiscopat exprime sa honte et son effroi et demande pardon. Vient maintenant le temps de l'indemnisation des victimes. L'archevêque de Sens-Auxerre Hervé Giraud prend position.

France Bleu Auxerre - Votre réaction à ce rapport accablant ?

Hervé Giraud - C'est d'abord un choc pour les victimes, parce que çà réveille chez elles des souffrances profondes. Hier juste après le compte-rendu, j'ai vu un prêtre qui avait lui-même été abusé dans son enfance, qui pleurait. C'est l'écho d'un cri, celui des victimes, çà dépasse l'entendement. Ce cri devrait couvrir ma voix, un témoin disait hier qu'il fallait se taire mais je pense qu'il faut continuer de donner la parole aux victimes. Quand on voit l'écart entre les 7 000 personnes qui se sont manifestées et les 216 000 estimées dans le rapport au sein de l'Eglise, il y a d'autres victimes qui n'arrivent sans doute pas encore à libérer leur parole. Je pense que ce tremblement de terre va permettre à d'autres de le faire, c'est important parce qu'il y va de leur vie.

Dans l'Yonne, on se souvient du cas du père Borgès à Sens qui avait été condamné pour agressions sexuelles sur mineurs en 2009. Vous avez fait des découvertes dans les archives du diocèse ?

Nous n'avons pas fait de découverte, nous avons répondu très soigneusement au rapport qui nous a été demandé. On reste attentif. Je vais consulter tous les jours notre cellule d'écoute. Si des victimes se manifeste, le plus important sera de les écouter.

Vous êtes d'accord pour que l'église indemnise les victimes ?

Il faut déjà bien accueillir ce rapport, les témoignages, les chiffres et les recommandations. On va voir tous les domaines qui peuvent être pris en compte de solidarité, de geste financier, de réparation. Tout cela doit être examiné avec les évêques de France d'ici un mois à Lourdes. Il y a des questions qui portent aussi sur notre droit canonique pour faire plus de droit aux victimes. Il y a des choses qui concernent aussi le caractère trop sacré des prêtres et la place des femmes dans les institutions. Cette question de la réparation est la reconnaissance des situations d'injustice vécues par les victimes.

Mais qui paye ? On fait appel aux fidèles ou on vend le patrimoine ?

Là il y a une grande discussion. L'institution doit prendre sa part comme le demandent les associations de victimes. En même temps l'institution ne vit que par les dons des fidèles. Les associations diocésaines n'ont pas le droit de faire des dons. Il faut trouver d'autres moyens, peut-être avec des fondations ou un fond commun mais qui serait alimenté comment et par qui, par des ventes de biens ? Tout cela doit être examiné de très près. Il y a des impossibilités mais surement aussi des possibilités.

Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité dans l'Église ?

Il y a déjà des choses dans le droit canonique qui est très bien dit dans le rapport Sauvé sur le droit des victimes. Il y a la question de la gouvernance. On a déjà commencé dans le diocèse. La moitié des femmes ont des responsabilités dans les services diocésains. Il y aussi des exemples en France où il y a un alter égo de l'Evêque, non pas vicaire général mais délégué général. Je l'ai aussi mis en place. Il y a la question des pouvoirs des prêtres et de leur sacralisation, pour ne pas voir l'homme sacré dans le prêtre mais un serviteur des autres tout simplement. Le Christ dans l'Evangile lave les pieds, il sert ses contemporains.