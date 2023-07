L'EHPAD de Saint Junien évacué ce mercredi matin pour un début d'incendie

Une quinzaine de résidents ainsi que le personnel de l'EHPAD Chantemerle de Saint Junien ont été évacués en raison d'un début d'incendie, ce mercredi en fin de matinée. Le feu, d'origine électrique selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne (SDIS), a pris dans la chambre d'un résident vers 11 heures.

L'alerte a été rapidement donnée suite au dégagement de fumée. Le personnel a fait sortir l'ensemble des résidents et des agents présents sur place. Le SDIS a immédiatement déclenché des moyens d'intervention importants : 32 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été mobilisés. Le feu a été rapidement circonscrit et ne s'est pas étendu au-delà de la chambre concernée.

L'ensemble des résidents et du personnel a pu réintégrer les lieux en tout début d'après-midi.