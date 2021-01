Des volontaires recherchés pour une étude sur les nuisances des moustiques en Méditerranée

Ils nous gâchent souvent la vie l'été, mais pas seulement : les moustiques, et encore plus les moustiques tigres ! L'EID Méditerranée (L'entente interdépartementale pour la démoustication) lance une étude et a besoin de vous.

Nous sommes inégaux face aux piqûres de moustiques

Il s'agit d'étudier la perception que la population a du moustique, la manière dont il pique, sur qui, quand, comment et comment vous ressentez ces piqures.

"Nous sommes tous inégaux vis à vis des piqûres de moustiques. On sait qu'ils sont attirés par les dégagements de gaz carboniques, et là nous sommes différents en fonction de notre constitution, des situations, la couleur des vêtements ou les odeurs corporelles jouent un rôle. Ensuite la gêne est très subjective, cela dépend des personnalités. Ce baromètre va nous permettre d'ajuster nos actions et de cibler nos messages" explique Jean-Louis Gély de l'EID

Pour participer à cette étude sur les nuisances liées aux moustiques, il faut habiter à moins de 30 km de la côte. Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez écrire à enquete.moustiques@eid-med.org en indiquant votre nom, prénom, code postal, ville de résidence et numéro de téléphone.

Contact pour l’enquête : 06.71.42.45.42