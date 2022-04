L'élu de Chemazé accusé d'en avoir agressé un autre dénonce "une affaire montée de toutes pièces"

Que s'est-il passé vraiment après le conseil municipal de Chemazé dans le Sud-Mayenne ce jeudi 14 avril 2022 ? François Bellanger, le deuxième adjoint à la mairie, accuse un autre élu de l'avoir agressé. Selon lui, Loïc Roueil, élu de la minorité, lui a donné un coup de pied et l'a poussé contre une porte après le conseil municipal. Faux, répond l'intéressé.

"Des attaques personnelles et gratuites"

"Il n'y a jamais eu aucun coup, ni de ma part, ni de la sienne", insiste Loïc Roueil. Pour lui, "c'est une affaire monté de toutes pièces. Je ne comprends pas cette expression très large dans les médias de la part de François Bellanger." L'élu de la minorité dénonce lui "des attaques personnes et gratuites" de la part du deuxième adjoint à la mairie. "Et en particulier sur ma carrière professionnelle, précise Loïc Roueil. Je me fais attaquer en séance sur le fait que j'étais cadre à France Télécom et non sur le débat de la commune."

Néanmois, François Bellanger a déposé plainte à la gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne après avoir fait constater ses blessures au centre hospitalier du Haut-Anjou. Aucune incapacité temporaire totale ne lui a été délivrée. Une enquête de gendarmerie est en cours.