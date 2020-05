Laurent Lenoir, élu de Corrèze au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, est décédé

Laurent Lenoir, élu socialiste de Corrèze, est décédé. Âgé de 49 ans depuis ce mardi, il a chuté accidentellement d'une échelle le lendemain à son domicile de Naves, à côté de Tulle. Transféré à l'hôpital de Limoges, il a succombé à ses blessures. Avec sa disparation, le parti socialiste perd un élu et un militant reconnu pour son engagement.

Elu à Naves, Tulle Agglo et à la région

Enseignant " détaché à la Ligue de l’enseignement, et délégué de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré en Corrèze ", il était " apprécié des milieux associatifs, sportifs et éducatifs " indique le PS corrézien, soulignant " son écoute attentive et sa grande disponibilité au service des autres ". Conseiller municipal de Naves entre 2008 et 2014, puis conseiller communautaire à Tulle Agglo entre 2011 et 2014, Laurent Lenoir avait été élu au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en décembre 2015 où il siégeait au sein du groupe socialistes et apparentés. A ce titre, il avait été nommé " délégué à la préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et au sport nature ", lui qui était le fils de Gérard Lenoir, président du district de foot de Corrèze jusqu'en 2016 et désormais vice-président délégué.

Il figurait sur la liste arrivée en tête à Naves au 1er tour des municipales

Laurent Lenoir était aussi en lice pour les municipales de 2020 à Naves. Il figurait en troisième position sur la liste d'Hervé Longy, arrivée en tête au soir du premier tour, notamment face à celle où figure le député LREM de Corrèze, Christophe Jerretie. Marié, Laurent Lenoir était père de deux enfants.