L'élu nîmois RN Yoann Gillet dépose plainte après une agression à Nîmes

Nîmes, France

Le conseiller municipal d'opposition RN Yoann Gillet a porté plainte samedi 26 octobre au commissariat de Nîmes. Il indique avoir été victime d'une agression alors qu'il prenait un verre en terrasse, place de la Maison Carrée à Nîmes, avec des militants du Rassemblement National.

"Un groupe de personnes nous a insultés et menacés de mort, en se présentant à nous comme étant des "Antifas", indique-t-il dans un communiqué, faisant état d'une dizaine d'agresseurs au total. "L'un d'eux a d'abord écrasé sa cigarette sur ma joue. L'ensemble de notre groupe, composé de 6 personnes, a été frappé. J'ai pour ma part été jeté au sol et ai reçu des coups de pieds au visage et sur l'ensemble du corps. L'un de nos amis a par ailleurs été transporté aux urgences."

"J'ai du mal à comprendre la logique de ces gens qui ne voient que par la violence" - Yoann Gillet

Joint par France Bleu Gard Lozère, l'élu du Rassemblement National précise qu'il s'est vu prescrire 4 jours d'ITT, dénonçant "les propos orduriers de certains politiques qui nous présentent comme la peste et favorisent cette violence". Le maire de Beaucaire et porte-parole du RN Julien Sanchez demande quant à lui une "condamnation et une réaction exemplaires des pouvoirs publics".

"Un climat de violence de plus en plus présent" - Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National Copier

Le commissariat de Nîmes confirme l'ouverture d'une enquête. Après la première plainte de Yoann Gillet déposée samedi soir, les autres plaignants étaient entendus dimanche ainsi que des témoins de la scène.

Soutien massif des élus RN sur Twitter