Le conseiller régional RN de l'Yonne Julien Odoul, insulté en fin de semaine dernière, a décidé de porter plainte pour insultes publiques, homophobie et menaces de mort.

Julien Odoul, élu RN de l'Yonne, filmé et insulté dans un bar de Sens, a décidé de porter plainte

Auxerre, France

Julien Odoul a été insulté et filmé en fin de semaine dernière par un homme dans un bar de Sens. Sur la séquence, on entend l’homme politique être traité notamment à plusieurs reprises d’"homosexuel", de "petit PD" et de "fils de ...", le tout entrecoupé de menaces.

Le rappeur Booba et la ministre Marlène Schiappa ont réagi sur les réseaux sociaux

La vidéo relayée par le rappeur Booba a été vue plus d'un million de fois. La secrétaire d'état en charge de la lutte contre les discriminations Marlène Chiappa a condamné l'agression verbale dont a été victime Julien Odoul.

Dans un tweet, la secrétaire d'État dénonce de tels propos : "Homophobie et menaces doivent être dénoncées peu importe la personne ciblée. Si l’on excuse aujourd’hui l’homophobie sous prétexte que la victime est RN, demain l’homophobie sera excusée pour tout le monde. Non ! Débattons des idées, pas des personnes".

Julien Odoul, sur les réseaux sociaux, demande aux électeurs de Sens de répondre dans les urnes à cette altercation puisqu'il est candidat aux prochaines municipales de Sens en mars 2020.