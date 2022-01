L'élu RN en Bretagne Florent de Kersauson fait appel de sa condamnation en correctionnelle

Le conseiller régional RN Florent de Kersauson, frère du navigateur Olivier de Kersauson, a annoncé qu'il va faire appel de sa condamnation à 50.000 euros d'amende, dont 30.000 avec sursis, prononcée lundi 10 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Lorient. Le tribunal l'a également condamné ce lundi à une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans pour une série de délits, commis entre 2015 et 2017 : abus de biens sociaux, abus de pouvoir, non-établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion et non soumission des documents comptables à l'assemblée générale. Président des fonds d'investissement Nestadio Capital et Greenvest, Florent de Kersauson avait injecté l'argent des porteurs dans les produits cosmétiques 6S Cosmétiques, à Larmor-Plage (Morbihan), dont il avait aussi pris la direction.

Une simple imprudence pour son avocat

"Il a peut-être commis une imprudence", a reconnu maitre Antoine Chevalier, avocat de l'homme d'affaires, tout en estimant qu'il s'agissait d'une "simple situation de conflit d'intérêt". Pour caractériser l'abus de bien sociaux, "il faut démontrer un enrichissement ou un intérêt personnel, la cour de cassation le dit", a souligné l'avocat. Or, "Florent de Kersauson n'a jamais obtenu ou demandé la moindre rémunération dans le cadre de ses fonctions de direction de 6S Cosmétique, a-t-il ajouté. "Je n'ai jamais pris un centime. Quand j'étais président de cette boite, je payais moi-même mes cafés", a abondé l'élu. Tête de liste du Rassemblement national dans le Morbihan pour les élections régionales de juin 2021, Florent de Kersauson avait recueilli 16,57% des suffrages au second tour.

Mise en liquidation de Nestadio

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a séparément annoncé lundi la mise en liquidation de Nestadio Capital. En septembre 2020, l'AMF avait déjà infligé une sanction de 100.000 euros à Florent de Kersauson, pour manquements à ses obligations professionnelles au sein de Nestadio, assortie d'une interdiction "d'exercer la profession de gérant ou de dirigeant d'une société de gestion pendant une durée de cinq ans". Nestadio avait écopé de 10.000 euros d'amende et d'un blâme.