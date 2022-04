Emballement médiatique autour d'une agression sur les rives du Lez à Montpellier

Une vidéo virale circule sur les réseaux sociaux depuis mardi. On y voit une altercation à Montpellier entre deux femmes, dont une voilée, et un homme. Le préfet de l'Hérault lui-même s'en mêle. La police tente de démêler le vrai du faux.

Que s'est-il passé mardi matin sur les rives du Lez à Montpellier ? Dans une vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un homme attraper violemment une femme par les poignets, lui arracher un téléphone portable et le balancer par terre. On y voit une autre femme, voilée, qui tente de s'interposer. Les deux femmes crient.

Très rapidement, sur les réseaux sociaux, on crie à l'agression raciste. Le préfet de l'Hérault lui-même se fend d'un commentaire sur Twitter : "La vidéo d’une altercation inadmissible entre un individu et des femmes circule sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cette agression qui donnera lieu aux suites judiciaires qui s’imposent. Le respect de l’autre est la pierre angulaire de notre société démocratique."

Mardi soir, aucune plainte n'avait été encore déposée auprès de la police. Mais l'affaire s'est accélérée ce mercredi avec deux plaintes : la première, pour violence, de la part de la femme agressée, l'autre de la part de l'homme qu'on voit sur la vidéo.

La vidéo ne montre pas ce qui a pu se passer avant l'altercation. L'homme explique que les deux femmes ont d'abord eu peur de son chien qui leur aboyait dessus puis s'en sont moqué. Les deux femmes auraient alors voulu le prendre en photo. L'homme aurait alors tenté de récupérer le téléphone portable, c'est ce téléphone qu'il attrape et jette au sol dans la vidéo.

Aujourd'hui, il porte plainte car son image apparait clairement sur cette vidéo virale, il est totalement reconnaissable, et fait l'objet de commentaires, mais aussi de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Certains internautes, l'ayant reconnu, auraient même diffusé son adresse.