L'émetteur TDF du massif de l'Étoile incendié, écoutez France Bleu Provence sur internet

Le local technique de l'émetteur télé et radio situé sur le massif de l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône, a été incendié dans la nuit de lundi à mardi. Vous ne pouvez donc plus écouter France Bleu Provence et plusieurs radios via la bande FM ni regarder France 3 Provence-Alpes.