L'émoi à Honfleur après le naufrage du Morjolène au large du Havre

L'accident est rarissime. Mardi 25 avril, au petit matin, le Morjolène est entré en collision avec un cargo à environ 10 miles nautiques du Havre. Le chalutier était alors en train de rentrer au port après 48h en mer. Pour une raison encore inexpliquée, il a heurté un navire de commerce à l'arrêt dans une zone de mouillage.

Le contact a créé une grande voie d'eau dans la coque en bois de ce bateau de pêche, datant de 2006. Le Morjolène a coulé rapidement, mais les quatre pêcheurs à son bord ont pu être secourus, récupérés sains et saufs par la pilotine Saint-Joseph, basée au port du Havre, et la "Saint-Anne-des-Flots", le canot tout-temps de la SNSM de Ouistreham.

La vive émotion des pêcheurs honfleurais

"Quand je les ai entendu à la VHF, je me suis dit 'Mais qu'est-ce qui se passe ?' raconte Sébastien Couyère, un autre pêcheur honfleurais qui s'est dérouté pour se rendre sur les lieux de la collision. "J'ai senti la panique dans sa voix, ils ont eu très, très peur... Et j'ai eu aussi peur qu'eux. Quand j'ai entendu la dame du Cross dire 'Il ne faut surtout pas rester à l'intérieur !', je me suis dit 'le bateau coule très, très vite, c'est pas normal, qu'a-t-il pu arriver ?".

Il aurait fallu une bonne heure de navigation à son équipage pour arriver à l'endroit de la collision. Alors, il a été soulagé lorsqu'il a entendu un message radio indiquant que les quatre occupants du Morjolène avaient été secourus. Au lendemain du drame, il est encore "abasourdi", mais aussi inquiet pour le patron du navire désormais au fond de la Manche, un très bon ami à lui.

L'armateur et patron du Morjolène, Jonathan Delestre, n'était pas à bord lors de cette sortie en mer, son second était aux commandes du navire. "Ca fait chier pour P'tit Jo, c'était le bateau de son père. Et puis c'était Le Marjolène quoi, quand même. C'était un bateau d'Honfleur, il est connu, c'était une belle barque" se désole Arnaud, un autre marin honfleurais.

"Ca va laisser un grande vide dans le port de Honfleur"

"Ca met la boule au ventre, je suis choqué", poursuit José. "Mais bon, y'a pas de blessé, pas de mort, c'est le principal". Le naufrage du Morjolène intervient moins d'un mois après le drame meurtrier du Calista . Au large de Barfleur, un chalutier a chaviré le 5 avril, tuant son patron, Julien Lévêque. "Ca fait toujours peur, se lamente Peggy, femme et mère de pêcheurs et vendeuse sur le port de Honfleur. "Le patron n'a plus son bateau et son outil de travail, mais bon les gars sont là, c'est le principal".

Au-delà des conséquences économiques pour l'armateur et les pêcheurs, elle se désole du manque que va laisser le chavirage du chalutier dans le port de Honfleur. "On a 13 ou 14 bateaux amarrés ici. L'hiver, ça ne se voit pas trop parce qu'il y a les coquillards, mais l'été, il n'y a plus que nous. Ca va faire un vide qu'il n'y ait plus ce beau bateau". Jérôme renchérit : "Ca va faire un trou ! Pour la Bénédiction de la mer ou encore la Pentecôte, qui est la fête des marins, ça va faire un trou !"

D'ici là, on en saura sans doute davantage sur les circonstances du naufrage. Une enquête de la gendarmerie maritime du Havre est cours pour déterminer précisément les causes de la collision.