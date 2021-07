L'émotion à Vauvert après un féminicide samedi

Une femme d'une quarantaine d'années est morte poignardée samedi en fin de journée à Vauvert (Gard) dans le quartier du Bosquet. Elle est morte sous les yeux de sa fille de 15 ans et de ses voisins, sur la route en bas de son immeuble. Les pompiers ont tenté de la réanimer pendant 45 minutes, mais il était déjà trop tard. Son compagnon, un septuagénaire, a été arrêté, près d'elle avec un couteau dans les mains. Il a tout de suite été interpellé.

Dans le quartier, l'émotion est grande, même si peu d'habitants connaissaient la victime.

C’est au pied d’un immeuble de trois étages, sur un parking arboré, que cette femme, mère de trois enfants a été tuée. Elle s’effondre après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Des voisins choqués ont vu et entendu : la scène, le compagnon, l’arrivée des pompiers, et le massage cardiaque pour tenter de sauver la victime. Des enfants ont assisté au drame, raconte un jeune. Des images traumatisantes. Katy Guyot est première adjointe au maire : "les gens sont sonnés, choqués. J'ai encore des frissons en vous en parlant"

"Le plus pressé a été de ne pas séparer les enfants, qu'ils restent ensemble. Que la fratrie reste ensemble. On a pu les héberger dans une famille qu'ils connaissent. L'urgence c'est ça : protéger les enfants". Katy Guyot, première adjointe au maire de Vauvert

Les trois enfants de la victime, deux garçons âgés de 13 et 17 ans, et une fille de 15 ans, ont été accueillis par une famille proche, et sont suivis par une psychologue.

Très peu de voisins trouvent les mots pour s'exprimer après ce drame. "On voit ça dans les films mais on n'imagine pas que ça puisse se passer ici" témoigne une voisine émue. Les habitants ont le cœur serré en pensant aux enfants du couple. "Ils sont presque orphelins, comment vont-ils grandir ? Ils diront quoi plus tard ? Que leur père a tué leur mère ?" questionne une maman du quartier. Une jeune fille a les larmes aux yeux. Elle connait les enfants du couple. "C'est terrible, je n'ose pas imaginer dans quel état ils sont" confie-t-elle.

La famille très discrète ne faisait jamais parler d'elle. D'ailleurs, peu d'habitants connaissaient la femme. Même pas son prénom.

Le parking où la femme a été tuée de plusieurs coups de couteau, à Vauvert (Gard) © Radio France - Aude Lambert