"J'ai envie de pleurer", le cri d'un commerçant après la mort d'une jeune à Nîmes

Un jeune homme de 21 ans a été tué, dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 juin, dans ce quartier du Chemin-Bas d'Avignon. Un jeune connu des services de police pour des délits mineurs, mais pas forcément en lien avec les trafics de drogue qui minent ce quartier de Nîmes depuis des mois. Les policiers ont été appelés sur place peu avant minuit, la victime gisait, grièvement blessée par balle sur l'avenue de Lattre de Tassigny. Les pompiers n'ont rien pu faire pour réanimer le jeune homme. Dans la matinée déjà, des coups de feu avaient été tirés par des individus, cagoulés, extérieurs au quartier. Rien pour l'instant ne permet de faire le lien entre ces deux affaires.

" On est choqué et on est triste pour ce gamin qui était apparemment très gentil", une maman du quartier

Dans le quartier les habitants et les commerçants sont très émus par ce nouveau drame. Alors que les policiers prennent des photos de la scène du crime, les enfants sortent de l'école à seulement quelques mètres du lieu du meurtre et les mamans ne parlent que de cela, toutes expliquent que le jeune qui a été tué était "un gamin gentil et sans histoires". Ces mères se disent très choquées : "c'est arrivé à quelques mètres de l'école, j'ai vraiment peur pour mes enfants" nous raconte l'une d'elle.

" J'ai envie de pleurer ! Il faut quoi maintenant des dizaines de morts pour avoir une réaction des pouvoirs publics" Mohamed Dahra le pharmacien

Une vitrine explosée par des tires de balles au niveau de centre commercial du Portal © Radio France - Mélodie Viallet

Ces deux événements ont eu lieu au niveau du centre commercial du Portal, lieu connu de deal à Nîmes. Les commerçants de ce centre n'en peuvent plus de la violence. Le pharmacien Mohamed Dahra a les larmes aux yeux : " Moi j'ai de la peine pour ce petit, je suis blessé, il est aller jouer au foot et en rentrant chez lui on lui a tiré dessus, et il est décédé ! Les pouvoirs publics ne font rien c'est grave ! C'est très grave ce qu'il se passe. Il y a des gens qui sont armés et qui sont prêts à tuer, il faut quoi de plus aux autorités pour faire le ménage dans ce quartier" avant d'ajouter "en tant que père de famille et employeur dans ce quartier j'en ai ras-le-bol, franchement j'ai envie de pleurer, j'ai envie de dire merde".

Ce mardi 16 juin une autopsie doit être réalisée sur le corps de la victime. En février dernier, déjà, un homme avait été blessé par balles dans ce même quartier du Chemin-Bas Ce ma