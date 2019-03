L'émouvant retour du surveillant agressé devant la prison de Condé sur Sarthe

Condé-sur-Sarthe, France

Son passage n'a duré que quelques minutes ce vendredi. Mais Yannick y tenait. A peine sorti de l'hôpital, pansement sur le visage, il est venu voir ses collègues. Les larmes aux yeux, il s'avance sous leurs applaudissements. Les serrant dans ses bras, les embrassant, les remerciant tous de s'être immédiatement mobilisés après l'agression dont il a été victime il y a trois jours, mardi 5 mars 2019, à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. L'établissement est bloqué depuis mardi. Et ils ne comptent pas lever le camp avant d'avoir été entendus.

Soutenu par sa compagne, Yannick remercie le directeur de l'établissement (à sa gauche) pour son soutien. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"On aurait été plus nombreux, ça n'aurait rien changé, leur a-t-il lancé. Et je remercie le directeur qui est venu me voir matin, midi et soir. Et je vous remercie tous d'être là, de votre solidarité." Tous très émus l'applaudissent chaleureusement. "Il commence à peine à réaliser ce qu'il s'est passé, confie Emmanuel Guimaraes, délégué national FO Pénitentiaire, il dit qu'il commence à revoir des images, des images fixes de ses deux individus qui étaient sans émotion. Je pense qu'il va avoir besoin de temps."

Un des collègues de Yannick montre son polo d'uniforme, qui porte la trace d'un coup de couteau près de l'épaule. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un collègue montre son polo d'uniforme, lacéré de coups de couteau. Yannick a en effet été blessé au visage, mais aussi au dos. Après ces quelques minutes réconfortantes, il repart au bras de sa compagne et remonte dans sa voiture. Et tous pensent à l'autre victime, Olivier, blessé au thorax, qui lui est toujours sur son lit d'hôpital en service de réanimation.