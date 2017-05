L'empoisonneuse de Chambéry nie toujours avoir voulu tuer ses victimes

Pendant trois heures, Ludivine Chambet a répondu vendredi aux questions de la cour d'assises de Savoie, au quatrième jour de son procès. L'aide-soignante jugée pour l'empoisonnement de treize résidents d'une maison de retraite nie toujours avoir voulu les tuer.

La première semaine du procès de "l'empoisonneuse de Chambéry" est loin d'avoir levé tous les mystères autour de la personnalité complexe de Ludivine Chambet. Cette aide-soignante de 34 ans est jugée depuis mardi par la cour d'assises de Savoie pour l'empoisonnement de treize résidents de l'ehpad du Césalet, une maison de retraite de Jacob-Bellecombette, entre 2012 et 2013. Dix des pensionnaires étaient morts après avoir ingéré un cocktail de médicaments, des anxiolytiques et des neuroleptiques. L'accusée nie toujours avoir eu l'intention de les tuer.

"Un processus délirant, incompréhensible". Ludivine Chambet

Pendant trois heures vendredi, Ludivine Chambet interrogée sur les faits, répète sa version avec calme et sur un ton monocorde, de sa petite voix enfantine. Elle affirme avoir voulu apaiser ses victimes : "A ce jour, j'ai conscience que ça a vraiment été une folie, que je n'arrive pas encore forcément à expliquer. Je voulais que toutes ces personnes aillent mieux, être reconnue comme la personne qui les a soulagées".

"Je faisais plus attention aux personnes que je sentais tristes. J'avais le sentiment que ces personnes n'étaient pas bien, pas heureuses", poursuit-elle, évoquant "un processus délirant, incompréhensible". Comme c'est le cas depuis le début de l'enquête, elle assure ne jamais avoir fait le lien entre ses cocktails de médicaments, les malaises, puis les décès. A la stupéfaction des familles des victimes.

Nouveau moment difficile pour les familles

Les familles, éprouvées par procès, ont donc vécu un nouveau moment difficile. Les explications de Ludivine Chambet sont incompréhensibles pour Patricia, qui a perdu sa grand-mère de 88 ans : "Après l'administration des médicaments, les personnes tombaient dans le coma. Entendre qu'elle ne fait pas le lien, c'est très dur. Elle l'a fait treize fois ! Les psychiatres peuvent m'expliquer qu'il y a du "clivage", pour moi c'est impossible. Elle sait ce qu'elle fait".

Pour Thomas Bidnic, l'avocat de Ludivine Chambet, il faut prendre en compte le profil psychologique "extrêmement compliqué" de sa cliente pour tenter de comprendre l'incompréhensible : "Elle est de bonne foi. Quand on parle de clivage, ce n'est pas un mot en l'air. On peut à la fois vouloir et ne pas vouloir, être conscient de certaines choses et inconscient d'autres. Je conçois que ce soit extrêmement difficile pour les familles. C'est une affaire qui dérange, et elle nous dérangera jusqu'au bout".

Recherches accablantes sur internet

Ludivine Chambet a-t-elle ou pas eu l'intention de tuer ses victimes ? C'est toute la question de ce procès, qui apporte pour l'instant peu de réponses. Pour l'avocat Olivier Connille, qui défend la famille d'une victime, cela ne fait aucun doute : "Elle a fait des recherches sur internet assez claires. Comment tuer un homme ?, ou encore sur les mélanges de différents médicaments. Comment se souvenir du moindre détail pour les mélanges et ne pas faire le lien avec le malaise dans la demie heure et le décès le lendemain ?". Ludivine Chambet dit n'avoir "aucun souvenir" de ces recherches sur internet, pourtant clairement mises à jour dans le cadre de l'instruction.

Vendredi, Ludivine Chambet, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a maintenu qu'elle était responsable de onze empoisonnements mais pas de ceux visant Mathias Carle et Joséphine Pachoud, décédés à 86 et 89 ans après des malaises et résidant au rez-de-chaussée de la maison de retraite, elle-même travaillant à l'étage.

Le procès reprendra lundi matin avec l'audition des membres de la famille de Ludivine Chambet. Le verdict est attendu le 23 mai.