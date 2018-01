A l'énoncé du verdict, Patricia Dagorn est restée impassible, elle s'est rapidement levée, raccompagnée par une escorte policière vers la maison d'arrêt de Nice. Cette femme de 57 ans, jugée depuis lundi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, a été reconnue coupable d'empoisonnements avec préméditation, d'administrations de substances nuisibles et de vols à l'encontre de quatre vieux messieurs, sur la Côte d'Azur entre 2011 et 2012.

Au dernier jour de son procès devant les assises, Patricia Dagorn qui purge actuellement une peine de cinq ans de prison pour abus de faiblesse et violence sur personne vulnérable, s'est montrée attentive dans le box, derrière ses lunettes. Les bras croisés, elle a écouté le réquisitoire de l'avocate générale, esquissant quelques regards vers la salle, pinçant les lèvres par moment. Durant la plaidoirie de la partie civile, on l'a vu essuyer quelques larmes coulant sur ses joues.

L'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion criminelle

Lors de son réquisitoire jeudi après-midi, l'avocate générale, Annie Brunet-Fuster, a requis trente ans de réclusion criminelle à l'encontre de Patricia Dagorn, qu'elle a qualifié de personnalité "_psychopathe, déroutante, dérangeante_". Elle requiert certes "une sanction sévère" mais "les empoisonnements étaient prémédités et cette femme a profité de la solitude et du patrimoine d’hommes âgés, fragiles, esseulés". Elle a insisté sur les traces de valium retrouvées dans les organismes des victimes. Pour l'une d'elle, décédée en 2011, un homme de 86 ans retrouvé mort dans sa baignoire, il n'y a pas eu d'autopsie, mais "le cadavre a été retrouvé dans une position suspecte, et tous les témoins affirment qu'il ne prenait jamais de bain en raison de sa corpulence, ne logeant pas dans sa baignoire." Patricia Dagorn avait tenté d'encaisser le jour de sa mort un chèque à son nom de 21. 000 euros. Pour l'autre victime décédée en juillet 2011, un SDF avec qui Patricia Dagorn dit s'être liée d'amitié, "elle lui avait apporté une bouteille de whisky, affirme qu'elle savait qu'il consommait des médicaments, mais l'a pourtant enfermé plusieurs heures dans une chambre d'hôtel, avant de le découvrir mort à l'intérieur. On avait ensuite retrouvé sur elle, entre autre, un testament lui faisant don de sa retraite".

Elle a décrit une femme "manipulatrice, sans affect, dans le déni total", qui conteste tout, quitte à changer de versions, mais "la vérité n’est pas multiple" a rappelé l’accusation. Elle a parlé de la valise que Patricia Dagorn transportait toujours avec elle, "une boite de Pandore pour les enquêteurs" contenant des documents, des chèques, les testaments aux noms des victimes, sans compter les flacons de valium qu’y s’y trouvaient. "_C’était une professionnelle de la rédaction, du faux, de l’imitation de signature_s, pleine de projets extravagants "a déclaré l'avocate générale, qui a reconnu que Patricia Dagorn était dans une vraie solitude et avait des besoins affectifs importants. Mais quelqu'un qui nie tout ne se remet pas en cause, comment alors évoluer favorablement ? Difficile, voire impossible a-t-elle conclu.

Les deux avocats de la défense ont plaidé la relaxe, s'appuyant sur une absence de preuves

La défense, qui a réclamé l’acquittement, a insisté sur "l’absence de certitude dans la culpabilité", un manque de preuves formelle concernant les causes de la mort, pour au moins une des victimes, l'octogénaire retrouvé morte dans sa baignoire. Aucune autopsie n'a été pratiquée à l'époque, le corps a été incinéré, on ne sait pas s'il y a des traces de valium, "il y a un doute sur l'origine toxique du décès, même dans l'expertise médicale", rappelle dans sa plaidoirie l'un de ses avocats, maître Cédric Huissoud. Il a rappelé le classement sans suite d'une des affaires, avant sa réouverture plus tard. S'adressant aux jurés, il lance un avertissement : "vous ne pouvez pas la condamner sur son seul casier judiciaire ou sur sa seule personnalité, si déconcertante, singulière et complexe soit-elle. " L'avocat a regretté qu'un des experts "en violation de toutes les lois ait voulu nous faire croire que Patricia Dagorn était une sérial killer, la nouvelle Marie Besnard". En conclusion, il a demandé aux jurés d'acquitter l'accusée.

L'autre avocat de la défense, maître Georges Rimondi, a remis en cause "l'intention de tuer", la préméditation, mettant en avant que le valium "n'est pas un médicament mortifère", et mettant en garde les jurés : "celle que l'on a surnommé l'empoisonneuse de la Riviera, qui n'en est pas une, ne doit pas être jugée par la curée, ni par la presse ni par les psychiatres d'ailleurs".