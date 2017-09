L'enfant disparu la semaine dernière à Pouilly-sous-Charlieu a été retrouvé à Marseille

Le garçon de dix ans qui avait disparu à Pouilly-sous-Charlieu, près de Roanne (Loire), le 15 septembre à la sortie de l'école, a été retrouvé à Marseille, confirme ce jeudi le parquet de Saint-Étienne.

Sa disparition à Pouilly-sous-Charlieu (Loire) avait entraîné l'ouverture d'une enquête pour enlèvement de mineur de moins de 15 ans. L'enfant de dix ans porté disparu depuis le 15 septembre a été retrouvé, a indiqué jeudi le parquet de Saint-Étienne (le parquet de Roanne s'était dessaisi de l'affaire, NDLR) confirmant une information de BFMTV.

En famille d'accueil depuis cinq ans

Selon la chaîne de télévision, le garçon a été retrouvé "sain et sauf" à Marseille, "chez sa tante maternelle". Cette femme, que France Bleu Saint-Étienne Loire a pu contacter, confirme avoir vu se présenter chez elle mercredi à Marseille son neveu et sa mère biologique. Elle explique que c'est l'enfant qui aurait demandé à sa mère de venir le chercher, parce qu'il ne supportait plus de vivre dans sa famille d'accueil. Il est placé depuis cinq ans.

La tante du garçon raconte que les gendarmes ont débarqué chez elle peu de temps après l'arrivée de son neveu, qui a été placé dans une foyer à Marseille. La mère biologique de l'enfant serait en fuite. La section de recherches de la gendarmerie de Lyon, la brigade de recherches de Roanne, et les gendarmes de la communauté de brigades de Charlieu-Belmont ont été mobilisés pour retrouver l'enfant.