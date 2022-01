"L'enfer des EHPAD a bien existé au Lherm" commente l'avocat de la famille d'une des cinq victimes en 2019

L'enfer des Ehpad relaté dans le livre "les Fossoyeurs" publié cette semaine nous fait nous souvenir en Occitanie du drame de l'EHPAD du Lherm. En avril 2019 cinq résidents victimes d'une intoxication alimentaire avaient trouvé la mort. A cette heure personne n'est encore mis en examen mais les expertises ont parlé et elles sont accablantes pour la maison de retraite. Le manque d'hygiène suspecté dès 2019 est confirmé.

Germes, staphylocoques et matériel défectueux

Selon l'une des parties civiles présentes dans ce dossier, le rapport d'expert est accablant. "Pas de produits de nettoyage et de désinfection dans la cuisine collective". Le niveau d'hygiène pour la production des plats était clairement insuffisant avec "présence de staphylocoques sur le couvercle, la poignée et le bol intérieur du mixeur, pas bien, pas assez ou pas systématiquement nettoyés".

Mais aussi : "présence de germes sur les plats servis aux résidents le samedi et le dimanche" précédents les décès avec "une chaîne du froid et une chaîne du chaud non respectée". Le chariot chauffant utilisé pour distribuer les repas ne fonctionnait pas : "il affichait 70 degrés alors que la nourriture atteignait seulement les 53 degrés or le seuil réglementaire est de 63 degrés et si le chaud n'est pas maintenu les bactéries de développent".

En clair : pour les premiers résidents servis ça allait à peu près mais à la fin du service les bactéries avaient eu le temps de proliférer.

Maitre Nicolas Raynaud De Lage représente la famille d'une des cinq victimes du Lherm, Suzanne dit Suzette allait avoir 90 ans quand elle a succombé à une grave intoxication alimentaire, il estime que : " l'enfer des EHPAD a existé à l'EHPAD du Lherm " avec "des protocoles sanitaires qui n'ont pas été assez bien rigoureusement respectés".