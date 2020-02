L'énorme saisie de cannabis des douaniers des Pyrénées-Orientales

Début février, en l'espace d'une semaine, les douaniers des Pyrénées-Orientales ont mis la main sur plus de 900 kilos de cannabis. Une prise réalisée après deux contrôles de véhicules sur l'autoroute A9. Valeur totale estimée : 5,6 millions d'euros.

Perpignan, France

C'est un très gros coup pour les douaniers des Pyrénées-Orientales. Un peu plus de 900 kilos de cannabis ont été saisi à l'issue de deux contrôles routiers, réalisés les 5 et 12 février dernier. Dans le détail, il s'agit de 846,5 kilos de résine de cannabis et de 60 kilos d'herbe.

Le chauffeur s'enfuit à pied

La première prise a eu lieu le 5 février. Au péage du Boulou, dans le sens Espagne-France, les douaniers de la brigade de Perpignan remarquent un véhicule qui s'intercale entre deux camions, dans la voie réservée aux poids lourds. Deux motards rattrapent la voiture, pour la rabattre sur l'aire du village catalan.

Une fois arrivée sur l'aire, l'automobile accélère, et le chauffeur abandonne son véhicule. Il s'enfuit à pied et s'évanouit dans la nature.

À bord de la voiture, douze "valises marocaines" -des ballots entourés de toile de jute- et un sac de sport. En tout, 410, 5 kilos de résine de cannabis sont récupérés lors de cette saisie.

Le 5 février, les douaniers de Perpignan ont mis la main sur plus de 400 kilos de cannabis. - Douane Française

Double fond entre les sièges avant et le coffre

C'est ensuite le 12 février dernier que les douaniers de la brigade du Perthus ont découvert près de 500 kilos de marchandises.

Après avoir repéré un véhicule roulant sur l'autoroute A9, les forces de l'ordre décident de le rabattre sur l'aire de Pia. En ouvrant le coffre, ils sont surpris de la profondeur anormalement réduite. Ils découvrent alors qu'un double fond a été creusé entre les sièges avant et le coffre. À l'intérieur, 436 kilos de résine et 60 kilos d'herbe conditionnées.

En tout, le montant de la saisie s'élève à plus de 5,6 millions d'euros.