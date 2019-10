L'enquête avance après la collision entre un train et un camion à St Pierre-sur-Vence

On apprend que le convoi exceptionnel a été dérouté et que c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé sur le passage à niveau de St Pierre-sur-Vence. De nombreuses auditions doivent avoir lieu pour comprendre qui a pris les décisions et pourquoi le chauffeur n'était pas au volant au moment du choc