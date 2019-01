L'enquête conclue à un accident dans le crash d'hélicoptères de Carcès qui avait fait 5 morts

La parquet de Marseille, chargé de l'enquête sur le crash de deux hélicoptères de l'armée qui avait fait 5 morts en février 2018 dans le Var, a conclu à une cause "accidentelle" de la catastrophe.

Carcès, France

Selon Xavier Tarabeux, procurreur de la république de Marseille, "l'origine de la collision entre ces deux appareils, exclusive d'une cause fautive, s'est donc avérée purement accidentelle", indique le magistrat dans un communiqué.

"Les examens réalisés n'ont pas révélé d'anomalie de maintenance ou de défaut mécanique des appareils. Par ailleurs, aucun manquement dans l'application des règles qui encadrent ce type de vol n'a été établi comme ayant concouru à la réalisation de l'abordage en vol", explique M. Tarabeux. En l'absence d'infraction pénale, la procédure fait donc l'objet d'un classement sans suite.

L'un des bilans les plus lourds pour ce type d'accident

Les deux hélicoptères d'une école de l'armée de Terre s'étaient écrasés le 2 février faisant cinq morts, un des bilans les plus lourds des dernières années pour ce type d'accidents. Les appareils, deux Gazelle, s'étaient écrasés à 600 m l'un de l'autre après s'être percuté, l'un sur la départementale D24, l'autre dans un bois, moins d'un quart d'heure après leur décollage, pour un exercice, d'un site de l'Ecole de l'aviation légère de l'armée de Terre (EALAT) à 08H30, avec à bord trois instructeurs et deux stagiaires.

Hommage national

Le premier appareil s'était totalement disloqué sous l'effet du choc, le second s'était enflammé en touchant le sol. L'accident avait eu lieu près du lac de Carcès (Var), alors que l'exercice proprement dit n'avait pas encore débuté. L'enquête avait été confiée au parquet de Marseille, compétent via son pôle chargé des affaires militaires. Le Bureau enquête accident Défense avait également été saisi.

Un hommage national avait été rendu aux cinq officiers décédés, en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Créée en 1957, l'EALAT compte aujourd'hui deux sites, à Dax et au Cannet des Maures : dans son implantation varoise, elle regroupe l'état-major de l'école et trois centres de formation, dont la base école général Lejay (BEGL), qui dispose de 27 Gazelle, 17 Fennec et 13 Puma