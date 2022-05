L'enquête continue faute d'éléments après la chute d'une femme du troisième étage en Dordogne

Les circonstances de cette chute à Coulounieix-Chamiers sont encore à déterminer et l'enquête continue en Dordogne déclare le Parquet de Périgueux à France Bleu Périgord. Ce lundi 9 mai, vers 8h30, une femme est tombée du troisième étage d'un immeuble HLM de la rue Albert Camus. Elle est grièvement blessée et son pronostic vital est toujours engagé ce mardi selon Solène Belaouar, la Procureure de la République de Périgueux, elle n'a pas pu être entendue par les enquêteurs.

Les faits se sont produits chez un homme de 39 ans

La victime, âgée de 41 ans était chez un homme de 39 ans ce lundi matin quand les faits se sont produits. Les deux personnes ne sont pas en couple affirme le parquet selon les premiers éléments de l'enquête mais ils habitaient la même commune. Une dispute a éclaté entre les deux après une consommation d'alcool, des objets ont été jetés par la fenêtre et la femme est tombée du troisième étage.

Plusieurs témoins entendus

On ne sait pas exactement ce qui passé et les auditions de plusieurs témoins n'ont pas réussi à déterminer avec certitude le déroulé des faits. Certains voisins comme cet habitant rencontré ce mardi matin explique avoir entendu des cris puis avoir vu un ventilateur puis un téléphone jetés par terre avant de voir une masse sombre tomber. Une autre habitante qui a l'habitude de promener son chien a tout entendu et tout vu. Khadra est très choquée par ce qui s'est passé. Elle explique avoir vu une femme suspendu au balcon du troisième étage et qui tentait selon elle de descendre via le balcon du deuxième "elle était suspendue et elle a lâché" affirme cette habitante.

L'homme a déjà un casier judiciaire

Le parquet estime ne pas avoir assez d'éléments pour mettre en examen cet homme pour tentative de meurtre. Il n'ouvre pas d'information judiciaire. L'enquête ouverte pour tentative de meurtre continue sous la direction du parquet de Périgueux. A l'issue de sa garde à vue ce mardi, l'homme est parti pour huit mois en prison car il s'agit d'anciennes peines qu'il devait effectuer. Il a un casier judiciaire avec plusieurs condamnations pour des vols et des violences.