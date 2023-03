L'enquête est terminée dans l'affaire des violeurs de Mazan

Dans l'affaire des violeurs de Mazan, les enquêteurs ont terminé l'instruction et transmis le dossier au parquet qui a plusieurs mois pour finaliser la procédure. Dans les prochaines semaines, il va rendre une ordonnance de mise en accusation et le procès pourrait se tenir début 2024 à Avignon. Il faut un lieu capable d'accueillir la cinquantaine d'accusés et leurs avocats. Ce pourrait être le parc des expositions.

ⓘ Publicité

L'enquête avait démarré à l'automne 2020. Une cinquantaine d'hommes sont soupçonnés d'avoir violé une femme, inconsciente, à son domicile. Elle était droguée par son mari, qui la soumettait sexuellement à ces inconnus recrutés sur internet et qui filmait les viols. L'homme est déjà mis en examen dans deux autres affaires criminelles : un meurtre précédé ou suivi de viol en 1991 à Paris et une tentative de viol avec arme.