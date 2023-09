L'enquête pour agression sexuelle visant l'ex-archevêque de Paris Michel Aupetit classée sans suite

L'enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personne vulnérable après un signalement du diocèse de Paris visant l'ex-archevêque de Paris Michel Aupetit est classée sans suite pour "absence d'infraction", indique ce jeudi le parquet de Paris à franceinfo. Dans ce dossier, les investigations avaient été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). La femme dont il était question dans ce signalement est celle dont le magazine Le Point avait parlé fin 2021 et qui avait provoqué la démission de Michel Aupetit, avait appris franceinfo de source proche du dossier.

À l'époque, Le Point évoquait une possible relation intime entre cette femme et Mgr Aupetit, une liaison démentie par l'ex-archevêque, des faits qui en l'espèce ne relevaient pas du pénal. Mgr Aupetit avait à l'époque simplement reconnu un comportement "ambigu". Or, selon la source proche du dossier contactée par franceinfo, cette femme était sous curatelle depuis plusieurs années, sans que l'on sache si c'était déjà le cas en 2012.