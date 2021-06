L'enquête pour "viols" visant le journaliste Patrick Poivre d'Arvor est classée sans suite

Les huit plaintes contre le journaliste Patrick Poivre d'Arvor ont été classées sans suite, annonce le parquet de Nanterre ce vendredi. La majorité des faits dénoncés sont prescrits et les autres n'ont pas pu être caractérisés.

L'affaire a éclaté après le dépôt de plainte le 15 février de Florence Porcel, qui reproche au journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Depuis, des témoins éventuels des faits dénoncés ou encore des personnes faisant partie de l'environnement professionnel de Patrick Poivre d'Arvor et de Florence Porcel, ont été entendus.

Au total, vingt-trois femmes ont témoigné et huit plaintes ont été déposées. Pour la justice, "ces faits (…) ne peuvent caractériser le crime de viol dans la mesure où aucun élément ne permet de confirmer les propos de l'un ou de l'autre concernant l'existence de cette scène", a écrit la procureure de Nanterre Catherine Denis.