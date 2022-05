L'enquête préliminaire visant le maire de Romorantin classée sans suite

L'enquête préliminaire visant le maire de Romorantin (Loir-et-Cher) est classée sans suite. L'ex-socialiste Jeanny Lorgeoux avait été épinglé l'an passé par Médiapart pour des dépenses au frais du contribuable dans un restaurant étoilé de la ville. Peu de temps après, le Parquet de Blois avait ouvert une enquête préliminaire : l'enquête est désormais bouclée, et le procureur Frédéric Chevallier annonce que l'affaire est classée sans suite, en l'absence d'infraction caractérisée.

66 000 euros au Lion d'Or

Tout est en effet parfaitement légal : c'est la conclusion du procureur de Blois, après 1 an d'enquête réalisée par la police judiciaire de Tours. Qui a passé au crible les quelque 66 000 euros dépensés entre septembre 2017 et août 2020 par Jeanny Lorgeoux, en tant que maire de Romorantin ou président de la communauté de communes, dans Le Grand Hôtel du Lion d'Or, situé dans sa ville.

Un lieu très réputé où Jeanny Lorgeoux a invité des élus comme Guillaume Peltier, des entrepreneurs, des médecins, ou des personnalités comme Xavier Couture, ancien numéro 2 de France Télévision. Des repas luxueux (foie gras, champagne, caviar), avec à chaque fois des factures réglées par les collectivités - officiellement pour la promotion de la Sologne.

"Aucune infraction pénale caractérisée"

Mais tout était bien inscrit aux budgets de la commune ou de la communauté de communes, au titre des "frais de représentation", des "frais des fêtes et cérémonies", ou au titre des "frais de colloques, séminaires et conférences" ; tout a été validé en bonne et due forme par les élus, avec les montants et les motifs des invitations. En conséquence, aucune infraction pénale ne peut être retenue ni imputée à quiconque, conclut le procureur qui a donc décidé de classer l'affaire sans suite.

Jeanny Lorgeoux, 72 ans, est maire de Romorantin depuis 1985 et président de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois depuis 2009. Il a également été député (de 1988 à 1993) et sénateur du Loir-et-Cher (2011-2017).