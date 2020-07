L'enquête s'oriente vers une défaillance technique après l'accident mortel de parapente dans le Chablais

D'après les premiers éléments de l'enquête sur l'accident mortel de parapente mardi à la Chapelle d'Abondance dans le Chablais on s'oriente vers une défaillance technique, les voiles et l'assise du parapente se sont désolidarisées selon le parquet de Thonon. Le moniteur et son client se sont retrouvés d'un côté et les voiles de l'autre. Par ailleurs, toujours selon le parquet de Thonon, le moniteur aurait bien tenté d'actionner le parachute de secours mais il n'a pas fonctionné.

Les deux hommes sont morts mardi lors d'un baptême. Ils ont fait une chute de 200 à 300 mètres et se sont écrasés sur le toit d'une ferme. Le client était un homme venu en vacances en Haute Savoie avec sa famille. Le moniteur était un professionnel connu et expérimenté.