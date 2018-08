Reims, France

L'enquête se poursuit après le meurtre de l'adolescent de 17 ans, tué par balle vendredi soir dans le quartier de Croix-Rouge à Reims. Ce samedi après-midi, le ou les auteurs de l'homicide n’avaient pas été retrouvés. Vendredi soir, plusieurs individus s'en sont pris à ce jeune qui a été atteint d'au moins une balle. Il est décédé un peu plus tard des suites de ses blessures. Une autopsie sera pratiqué en début de semaine. Et selon le procureur de Reims, Matthieu Bourrette, l'enquête n'a pris aucune orientation particulière. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un règlement de compte, d'une bagarre suite à un différent et surtout les motifs de ce meurtre. Il va aussi s'agir de déterminer comment est décédé l'adolescent quelques temps après son arrivée à l’hôpital, et combien d'impact de balles ont entraîné ce décès. Le parquet a ouvert une enquête de flagrance pour meurtre. Il n'y a eu pour l'instant aucune interpellation, quant à la victime, elle ne serait pas connue des services de police.

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a vivement réagi samedi sur France Bleu Champagne-Ardenne, s'inquiétant de la montée de la violence dans certains quartiers de la ville.

