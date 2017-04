L'enquête se poursuit après la mort de 6 jeunes dans un accident à Montcenis

Les six jeunes morts dans l'accident de voiture samedi soir à Montcenis étaient agés de 19 à 30 ans. Les enquêteurs tentent maintenant de comprendre ce qui s'est passé.

Après le dramatique accident de la route à Montcenis samedi soir, le Parquet de Chalon-sur-Saône a nommé un expert pour essayer de déterminer le scénario de cette soirée mortelle. Des analyses toxicologiques sont en cours et les résultats devraient être connus à la fin de la semaine.

Le club de foot de Montcenis portera des maillots à l'effigie des jeunes

Dans l'une des voitures, il y avait Clément, Clémence et Hugo. Ces trois jeunes agés de 19 à 21 ans avaient aidé un ami à déménager dans l'après-midi. Ils ont dîné au restaurant, et étaient sur la route pour aller fêter la pendaison de crémaillère de leur ami. Clément et Hugo fréquentaient le club de foot de Montcenis. Les joueurs se sont recueillis dimanche au stade pour leur rendre hommage. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider les familles, et dimanche, les joueurs porteront un maillot à l'effigie des trois jeunes. Les funérailles de Clément, Clémence et Hugo auront lieu jeudi après-midi au Creusot.

Le club d'Autun Benfica a rendu hommage à ses joueurs

Dans l'autre voiture, il y avait Khaled, Mehdi, Fredj et Ryad, agés de 24 à 30 ans. Ryad, qui est toujours à l'hôpital dans un état très grave, et Fredj, jouaient eux au club de foot d'Autun Benfica. Suite au drame, le club a fait annuler l'un des matchs de dimanche dernier auquel les deux jeunes devaient participer. L'autre match du club qui n'a pas pu être annulé a été gagné par le club d'Autun et dédié aux deux victimes.