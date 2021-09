L'enquête se poursuit un mois après l'incendie dévastateur de Gonfaron

C'est le plus gros feu de ces 30 dernières années dans le Var. Il y a un mois, le lundi 16 août 2021, peu après 17h30, un départ de feu est signalé à proximité de l'aire d'autoroute de Gonfaron, sur l'A57. L'incendie, "le plus complexe de ces dernières années" selon les pompiers, sera officiellement éteint une semaine plus tard. Le bilan est lourd : 8000 hectares parcourus dont 7000 détruits, 2 morts à Grimaud, une vingtaine de blessés, des dizaines de sinistrés et 10.000 personnes évacuées.

Une information judiciaire a été ouverte pour "incendie involontaire par violation d'une obligation de prudence ayant entraîné la mort" et l'enquête des gendarmes se poursuit. Patrice Cambérou, procureur de la République de Draguignan, précise à France Bleu Provence que "des expertises sont en cours. Si nous avons désormais une idée très précise de l'endroit où est parti le feu, nous n'avons pas la certitude qu'un mégot de cigarette en soit l'origine."

Caméras, radars vitesse et données téléphoniques aident les enquêteurs

L'aire d'autoroute de Gonfaron n'est pas dotée de caméras mais la vidéosurveillance des voies de l'A57 aide les enquêteurs : "Ils exploitent ces vidéos, il y a également les appareils qui servent à calculer la vitesse des véhicules et les données téléphoniques des automobilistes. Ces informations peuvent nous permettre d'identifier une ou plusieurs personnes qui aurai(en)t séjourné sur l'aire d'autoroute vers 17h30, au moment du départ du feu" ajoute le procureur.

Même s'il n'y a donc, à ce stade de l'enquête, aucune certitude concernant un mégot de cigarette, les 2 juges d'instruction exploitent cette piste. "Il y a à l'endroit du départ de feu énormément de mégots" ajoute Patrice Cambérou. "Les plus récents ont été recueillis. Ils pourraient peut-être nous permettre de retrouver un ADN. En le croisant avec les données sur les véhicules qui sont passés par là, on pourrait retrouver les personnes à l'origine de cet incendie dramatique". L'auteur risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.