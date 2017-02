L'enquete sur l'explosion et la destruction du site de stockage de gaz butane à Jonquières pourrait prendre des semaines

C'est un travail long et minutieux pour les enquêteurs spécialisés sur un secteur dévasté où des milliers de débris et de tôles calcinées sont éparpillés tient à souligner ce mardi le procureur de Carpentras . Les carcasses de deux camions ont été dégagées également et placées sous scellés.

Par ailleurs démenti absolu sur le parcours professionnel de l'homme placé en garde à vue hier après que sa voiture remplie de bonbonnes de gaz ait été isolée dans un périmètre de sécurité à Morières-lès-Avignon . Il n'a jamais été employé sur le site de Jonquières précise cette fois le procureur de la république d'Avignon , mais sur un dépôt de gaz dans la Drôme. Il avait été là licencié au mois d'août dernier.

L'homme de 31 ans a été laissé en liberté avec une comparution ultérieure devant le tribunal correctionnel pour trafic de proximité de bouteilles de gaz .